В Харькове прошел ЛГБТ-марш. В нем приняли участие около 3000 человек

В украинском городе Харькове состоялся Марш равенства. Он был назван «Харьков прайд» и объединил ЛГБТ-людей и их сторонников. О нем рассказали на странице события в фейсбуке.
Участниками акции стали около 3000 человек. Они выступили против дискриминации и преследования представителей ЛГБТК+ сообщества и заявили о недопустимости гомофобии.
«Это мирное шествие ЛГБТ+ сообщества в защиту равных прав и возможностей для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности», — сказали организаторы марша.
Проведению митинга пытались помешать ультраправые группировки, однако им это не удалось. Шествие ЛГБТ-активистов сопровождали сотрудники полиции, они обеспечили марширующим безопасность.