В Харькове прошел ЛГБТ-марш. В нем приняли участие около 3000 человек

В украинском городе Харькове состоялся Марш равенства. Он был назван «Харьков прайд» и объединил ЛГБТ-людей и их сторонников. О нем рассказали на странице события в фейсбуке.

Участниками акции стали около 3000 человек. Они выступили против дискриминации и преследования представителей ЛГБТК+ сообщества и заявили о недопустимости гомофобии.