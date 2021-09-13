Фестиваль Comic Con Russia и выставку «ИгроМир» перенесли на 2022 год

Фестиваль популярной культуры Comic Con Russia, а также выставка интерактивных развлечений «ИгроМир» не состоятся осенью 2021 года. Их перенесли на следующий год. Об этом сообщили организаторы событий в соцсетях и на сайтах.

Мероприятия должны были пройти в октябре, они оба получили подзаголовки «COVID-Free». Предполагалось, что совершеннолетних посетителей будут пускать только по QR-кодам — такую меру называли «единственно возможным способом» проведения фестиваля и выставки.

«С тройным усилием мы готовили конвент этого года. Comic Con Russia 2021 должен был стать долгожданной встречей после двухлетней разлуки. <…> Но текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода», — сказали организаторы.

Они отметили, что «до последнего момента грели надежду», что обстоятельства позволят устроить праздник для поклонников. Однако проводить события в нынешних условиях, по словам создателей Comic Con Russian и «ИгроМира», было бы «неправильно и небезопасно».

«Поэтому мы ждем и готовимся ко встрече в 2022 году, точные даты сообщим позднее. Разумеется, все билеты будут действительны. Верим, следующей осенью жизнь наконец вернется в норму», — добавили они.