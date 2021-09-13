Пользователи из России пожаловались на сбой работы App Store. Приложения скачиваются только с VPN

Владельцы устройств Apple из России пожаловались на работу магазина приложений App Store. Пользователи не могут скачать и обновить приложения через нескольких операторов, передает TJ.
О проблемах сообщили клиенты операторов Ростелеком, «Мегафон», МТС, «Йота» и Tele2. Издание iPhones.ru отмечает, что скачивание доступно при включенном VPN.
На сайте Apple сообщается, что с их стороны проблемы с App Store нет.
9 сентября соратники Алексея Навального сообщили о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-серверов Google и Cloudflare. Возникли сбои в работе игр World of Tanks и World of WarShips, стриминговым сервисам Twitch и FlashScore, сайту объявлений Avito и торрент-клиенту BitTorrent.
На следующей день «Коммерсант» написал, что регулятор разослал предупреждения о тестировании блокировки иностранных интернет-протоколов, скрывающих имя сайта.