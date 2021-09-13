Пользователи из России пожаловались на сбой работы App Store. Приложения скачиваются только с VPN

Владельцы устройств Apple из России пожаловались на работу магазина приложений App Store. Пользователи не могут скачать и обновить приложения через нескольких операторов, передает TJ.

О проблемах сообщили клиенты операторов Ростелеком, «Мегафон», МТС, «Йота» и Tele2. Издание iPhones.ru отмечает, что скачивание доступно при включенном VPN.