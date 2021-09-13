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Marvel показал первый трейлер сериала «Соколиный Глаз». Шоу стартует 24 ноября

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:57

Студия Marvel выложила первый трейлер сериала про лучника Клинта Бартона и его ученицу. Первая серия «Соколиного Глаза» выйдет 24 ноября на Disney+, а завершится шоу почти сразу после Рождества, 29 декабря.

События в сериале развернутся после финала «Мстителей» и исчезновения всей семьи Бартона (к роли вернется Джереми Реннер). К себе в ученицы он берет юную лучницу Кейт Бишоп, которую сыграет Хейли Стайнфелд.

Приключения лучников произойдут в канун Рождества и уложатся в шесть эпизодов. Постер шоу тоже пропитан рождественским духом.

В сериале также снялись Вера Фармига («Заклятие»), Фра Фи («Отверженные») и Тони Далтон («Лучше звоните Солу»).

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