Marvel показал первый трейлер сериала «Соколиный Глаз». Шоу стартует 24 ноября

Студия Marvel выложила первый трейлер сериала про лучника Клинта Бартона и его ученицу. Первая серия «Соколиного Глаза» выйдет 24 ноября на Disney+, а завершится шоу почти сразу после Рождества, 29 декабря.

События в сериале развернутся после финала «Мстителей» и исчезновения всей семьи Бартона (к роли вернется Джереми Реннер). К себе в ученицы он берет юную лучницу Кейт Бишоп, которую сыграет Хейли Стайнфелд.