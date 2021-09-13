В учебнике по английскому языку для шестиклассников нашли ссылку на порносайт

Текст ссылки написан мелким шрифтом в одном из заданий раздела «Who are you?» («Кто ты?»). При переходе по ней открывается одностраничный сайт «Cuckold Phone Sex: My 2nd Best Customer» («Номер для куколд-секса: мой второй лучший клиент»), на котором три порнографических изображения, порнорассказ и видео с сальсой.

В учебниках по английскому языку «Spotlight» для шестого класса нашли ссылку на порносайт. На это обратили внимание родители школьников и написали в редакции «Фонтанки» и телеграм-канала Kub Mash .

Пользователь «Пикабу», чей ребенок учится в подмосковной школе, уверяет, что на примере идентификационной карточки европейца вбиты данные порноактрисы. Вторым зеленым кружком на снимке он обвел ссылку на сайт с порно.

«Фонтанка» пишет, что домен часто менял своих владельцев, последний раз — в июне 2021 года. В 2001 году сайт был посвящен «Национальной спортивной конференции геев» в Бостоне.

Директор петербургской школы ответила родителям, что учебники им присылает Министерство просвещения, поэтому руководство образовательных учреждений ответственности не несет. Родители детей из Краснодара заявили, что отправят жалобы в Министерство образования региона.

Журналисты заметили, что издательство «Просвещение» убрало ссылку из новой редакции электронного учебника «Spotlight», но в учебниках 2014 года (70 тыс. экземпляров), 2008 года (50 тыс. экземпляров) и в издании этого года ссылка все там же. В «Просвещении» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.