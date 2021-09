В учебнике по английскому языку для шестиклассников нашли ссылку на порносайт

В учебниках по английскому языку «Spotlight» для шестого класса нашли ссылку на порносайт. На это обратили внимание родители школьников и написали в редакции «Фонтанки» и телеграм-канала Kub Mash.

Текст ссылки написан мелким шрифтом в одном из заданий раздела «Who are you?» («Кто ты?»). При переходе по ней открывается одностраничный сайт «Cuckold Phone Sex: My 2nd Best Customer» («Номер для куколд-секса: мой второй лучший клиент»), на котором три порнографических изображения, порнорассказ и видео с сальсой.