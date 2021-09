В Москве пройдет пятидневный фестиваль Tour de Bar. По одному билету можно будет посетить 50 баров

В списке баров-участников более 50 самых топовых заведений города. К фестивалю уже присоединились Noor Electro, «Котельная», The Bix Bar and Legend, «Клава», Community, Rick’s Bar & Bistro, Delicatessen, Mitzva Bar, «Круглый шар», Odd, «Кабинет 3.14», Dictatura Æstetica Bar, Black Hat, Dry & Wet, Shortlist. Books and Spirits, «Голова», «Журавли», «Танцы Food & People», Mercedes Bar, Kultura Bar, World Chess Club Moscow, Abbey Players, Meow и High Bar. И это не конец — список пополняется ежедневно, следить за обновлениями можно на сайте.

Цена билета — 3900 рублей. При покупке четырех и более билетов сразу цена составит 3315 рублей. Купить их можно по ссылке. Промокод 15% для читателей «Афиши Daily» — afishatdb15 .

При оплате билета на Tour de Bar бонусами от «СберСпасибо» можно получить дополнительные привилегии. В их числе скидка 20% на основное меню в 22 барах-участниках, доступ к особым тематическим маршрутам и возможность попасть на секретную вечеринку, которая пройдет в одном из лучших баров Москвы.