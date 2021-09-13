В Москве пройдет пятидневный фестиваль Tour de Bar. По одному билету можно будет посетить 50 баров

С 15 по 19 сентября в Москве пройдет масштабный фестиваль бар-хоппинга Tour de Bar. Это первое подобное мероприятие в столице, рассказали «Афише Daily» представители ивента.

За пять дней можно будет познакомиться с барной культурой Москвы и пройти по 50 отобранным организаторами заведениям. Билет на фестиваль позволяет взять один бесплатный напиток в каждом из них.

Бары подготовят музыкальную программу и специальный коктейль, который гости смогут попробовать уже с порога. Чтобы не потеряться после пары напитков, организаторы предложат тематические маршруты, с помощью которых все пять дней пройдут максимально познавательно и насыщенно.