«Яндекс» открыл фонд имени Ильи Сегаловича и объявил о грантах на 250 млн рублей

«Яндекс» объявил об открытии фонда имени сооснователя компании Ильи Сегаловича. Компания поддержит организации и общественные инициативы с сфере точных наук и технологий. Об этом «Афише Daily» рассказала создатели проекта.

Фонд Сегаловича ставит перед собой несколько задач:

сделать современное образование в сфере математики и ИТ доступным;

развивать сферу образования с помощью доступных для всех данных, методик и технологий;

поддерживать учителей и профессиональное сообщество;

участвовать в проектах, которые укрепляют в людях стремление к знаниям, науке и культуре.

«Фонд будет действовать в духе Ильи — создавать образовательные решения, которые, с одной стороны, позитивно влияют на жизнь конкретного человека, а с другой — улучшают общество в целом. Хорошие знания — это возможность реализовать свой потенциал и уверенно чувствовать себя в будущем», — сказала Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса».

Фонд Сегаловича будет развивать собственные проекты, а также выделять гранты на 250 млн рублей. Оценивать проекты претендентов на гранты будут эксперты фонда. Среди них — как представители сферы образования, так и известные общественные деятели, а также менеджеры Яндекса. Имена экспертов и грантовые программы объявят 10 ноября.

Илья Сегалович — один из основателей «Яндекса», создатель первой версии поисковика и автор слова «Yandex». Он умер в 2013 году. У него был рак желудка, а за несколько дней до смерти обнаружили опухоль мозга.