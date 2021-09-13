Щупальцы и огромные губы: Дэвид Линч и Фаррелл Уильямс открыли ночной клуб на Ибице

Заведение копирует стиль работ Линча и воплощает в жизнь самые безумные задумки. Весь декор клуба на пляже — это яркая инсталляция от Миранды Макарофф в морской тематике. Стены украшают огромные тканевые щупальцы осьминога, глаза, губы и нос.

Я вспомнила то время на Форментере, когда я пошла одна к воде. На пляже больше никого не было и тут появилось огромное коричневое пятно, мне стало страшно. Я увидела огромного осьминога с оранжевыми глазами <…> Он протянул свои щупальца, чтобы коснуться моих ног, и, хотя у него не было рта, я заметила его улыбку. Он излучал счастье и радость. Он хотел быть моим другом <…> Эта инсталляция посвящена осьминогу и является воссозданием моего опыта с ним», — написала Макарофф в своем инстаграме.

Клуб находится на восточной стороне острова. Гости могут попробовать фирменные коктейли в баре и послушать сеты от местных диджеев. Еду предоставляет сеть стритфуда ToGo Уильямса.

Дэвид Линч не впервые открывает собственный ночной клуб. В 2011 году в Париже появилось заведение Club Silencio, вдохновленное фильмом режиссера «Малхолланд Драйв».