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В Красноярске детям провели «открытый урок» на пустыре, где власти обещали построить школу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:07

11 сентября родители школьников из красноярского микрорайона «Образцово» провели «открытый урок» на пустыре, где должна стоять школа. Об этом написал телеграм-канал «Борус».

На пустыре расставили парты и рассадили учеников, как на уроке в школе. Видео снимали в субботу, так что дети не пропустили настоящие занятия в школе.

Организатор «урока» Любовь рассказала изданию NGS24, что в «Образцово» проживают уже более 10 тыс. человек, но детей возят учиться в школы соседних микрорайонов. Местные власти с 2017 года обещают построить школу, детский сад, полицейский участок, поликлинику и бассейн.

Глава департамента градостроительства Красноярска Олег Животов объяснил, почему строительство инфраструктуры постоянно переносится. «Вопрос размещения школы в этом микрорайоне был осложнен тем, что все участки, пригодные для строительства образовательных учреждений, здесь находились в частной собственности», — заявил он.

По словам Животова, на месте пустыря будет стоять школа на 1280 мест и детский сад на 270 мест.

Попытка договориться с частными собственниками в прошлом году сорвалась, отмечает местное издание «Дела». Мэрия и частники не сошлись по рыночной стоимости новых участков, которые вторым предложили взамен старых.

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