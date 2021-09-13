Правительство России протестирует новую систему оплаты труда учителей в пяти регионах — Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. Реформаторы надеются, что эксперимент поможет сократить неравенство в зарплатах в разных регионах. Проект постановления опубликован на портале правовой информации.

В эксперименте примут участие дошкольные образовательные организации, школы, колледжи и организации дополнительного образования. Исключением станут педагоги из числа профессорско-преподавательского состава. Апробация реформы стартует в мае 2022 года и продолжится один год.

В пояснительной записке напоминается, что в 2008 году размер ставки начали определять в самих образовательных учреждениях. Зампредседатель Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко заявил «Коммерсанту», что из‑за этого зарплаты от региона к региону стали разниться в пять-шесть раз. «Понятно, что единого размера оплаты не может быть, — слишком разная ситуация в регионах. Но такой дисбаланс — это слишком», — сказал он.

Структура оплаты останется прежней: оклад и компенсационно-стимулирующие выплаты. Но у регионов появятся новые методы расчета по трем перечням, которые предоставит кабмин: «квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп», компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения. Также регионы смогут сами назначать дополнительные выплаты.

В кабмине подчеркивают, что зарплаты учителей при том же объеме работы по новой методике не станут меньше. К апрелю 2022 года Минпросвещения и Минтруд точно определят, нужны ли средства из федерального бюджета и в каком объеме.

По данным Росстата, самая низкая средняя зарплата учителей в Ингушетии (23 835 рублей), самая высокая — на Чукотке (118 072 рубля). По всей России средняя зарплата учителя составляет 45 832 рубля.