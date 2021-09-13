Стильный Лондон, 60-е и убийство: новый трейлер «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой

Киностудия Universal Pictures показала свежий трейлер психологического триллера Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». В ролике раскрываются новые подробности сюжета картины.

Действие происходит в Лондоне. Молодая девушка (Томасин МакКензи) начинает видеть призраков, а ее сны — это видения из прошлого. По ночам она попадет в 1960-е и живет жизнью ее кумира — известной певицы в исполнении Ани Тейлор-Джой.

Вместо красивой сказки она сталкивается с чередой опасных событий. Ей придется расследовать убийство любимой певицы, которое произошло много лет назад. Это путешествие обернется страшным сном, который может стать реальностью.