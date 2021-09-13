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Lil Nas X, Джастин Бибер и Оливия Родриго: победители MTV Video Music Awards

Виктория Шанина
Сегодня в 9:17

Организаторы музыкальной премии MTV Video Music Awards опубликовали на своем сайте список победителей этого года. Приз в главной категории «Видео года» получил Lil Nas X за клип к треку «Montero (Call Me By Your Name)».

Этот же ролик принес рэперу победу в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшие визуальные эффекты». За номинантов «профессиональных категорий» нельзя было голосовать, поэтому для них был отдельный конкурс.

Больше всего наград в основном блоке получили Оливия Родриго и BTS — по три премии. Благодаря синглу «Driver license» певица стала лауреатом в категориях «Песня года» и «Лучшая производительность года», а также стала «Лучшим новым артистом». Для группы самым удачным синглом стал «Butter», который принес победу в «Песне лета», «Группе года» и «Лучшем K-pop».

Артистом года был признан Джастин Бибер, а лучший фит, по мнению MTV записали Doja Cat и SZA. Первый альбом Бруно Марса и Андерсона Пака в составе дуэта Silk Sonic стал лучшим в жанре R&B и получил награду в профессиональной категории «Лучший монтаж».

Другие победители основного конкурса:

«Peaches» Джастина Бибера, Дэниэла Сизара и Giveon — «Лучший поп»

«Lo Vas A Olvidar» Билли Айлиш и Rosalía — «Лучший латиноамериканский трек»

«Last Train Home» Джона Мейера — «Лучший рок»

«My Ex’s Best Friend» Machine Gun Kelly и Blackbear — «Лучшая альтренатива»

«Your Power» Билли Айлиш — «Лучшее видео с социальным посланием»

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