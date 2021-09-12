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В Англии решили не вводить паспорта вакцинации COVID-19

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:00

Власти Великобритании отказались от введения в Англии паспортов вакцинации, которые давали бы право на посещение ночных клубов и масштабных мероприятий. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на главу Минздрава страны Саджида Джавида.

«Мы не должны вводить паспорта вакцинации ради самих паспортов. Я рад сообщить, что эти планы отменяются», — заявил министр.

План введения ковидных паспортов должен был вступить в силу в конце сентября. Если бы это произошло, при посещении клубов или массовых мероприятий нужно было бы предъявлять подтверждение вакцинации от COVID-19, отрицательный тест или подтверждение завершения срока самоизоляции после положительного ПЦР-теста.

Власти страны уточняют, что возможность введения таких паспортов останется в качестве запасного варианта.

Между тем в Шотландии с 1 октября сделают обязательным такой документ. Посещать ночные клубы или массовые мероприятия можно будет только при наличии паспорта вакцинации.

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