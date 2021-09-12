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Под Иркутском разбился пассажирский самолет L-410

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:19

Пассажирский самолет L-410 разбился под Иркутском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Казачинско-Ленского района Иркутской области.

По предварительным данным, 4 человека выжили, 1 находится в критическом состоянии, 11 — зажаты в салоне. На поиски самолета направлен вертолет Ми-8. В МЧС сообщили, что самолет с 16 людьми на борту потерпел жесткую посадку.

Источник «Интерфакса» отметил, что L-410 направлялся из Иркутска в поселок Казачинское.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что самолет упал в четырех километрах от Казачинского. По словам собеседника агентства, лайнер разрушился при падении, а несколько человек успели выбраться из салона.

Самолет L-410 пропал с радаров, когда повторно заходил на посадку, сообщил «Интерфаксу» представитель авиакомпании «СиЛА», которой принадлежит лайнер.

«По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге», — рассказали агентству в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы.

Источник ТАСС утверждает, что среди версий авиакатастрофы — ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя.

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