В Чехии по запросу Украины задержали россиянина, участвовавшего в присоединении Крыма к России

Чешская полиция задержала в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти — одного из участников присоединения Крыма к России в 2014 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Александра Молохова, главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ.

Молохов назвал Франчетти «известным героем „Крымской весны“» и добавил, что теперь активисту «грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть».

Полиция Чехии подтвердила, что Александр Франчетти задержан «на основании ордера на арест, выданного Украиной». Пресс-секретарь российского посольства в Праге сообщил РБК, что представители России отправились к месту задержания для оказания консульской помощи.

В 2019 году чешское издание iRozhlas писало, что гражданин России Александр Франчетти с 2000 года постоянно живет в Праге и работает фитнес-тренером. По данным СМИ, активист принимал участие в присоединении Крыма к России в 2014 году.

Он якобы прибыл на полуостров за два дня до начала конфликта и сформировал группировку «Северный ветер», участники которой следили за безопасностью линий электропередач, газопроводом и передвижением машин. Сама группировка, по данным издания, подчинялась офицерам российской армии.