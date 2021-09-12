перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Итоги Венецианского фестиваля, смерть солистки Baccara и другие новости дня
18:23 дайджест
В Петербурге проверят больницу, где ребенка привязали к стулу колготками 18:03
Путин призвал опубликовать оценки выступлений российских гимнасток на Олимпиаде в Токио 17:00
В Китае обнаружили новый эпицентр заражения коронавирусом 16:23
Новая экранизация «Русалочки» выйдет в мае 2023 года 16:16
Бен Аффлек заявил, что «Последняя дуэль» Ридли Скотта — феминистский фильм 16:07
«Закусочная Боба» выйдет на киноэкранах в мае 2022 года. Создатели выложили постер полного метра 15:07
В Китае запретили регистрировать новые видеоигры 14:40
Бритни Спирс возглавила рейтинг самых влиятельных людей 2021 года по версии читателей Time 14:29
ullstein bild/Getty Images
Умерла участница поп-группы Baccara Мария Мендиола. Дуэт известен песней «Yes Sir, I Can Boogie» 13:40
МИД Франции не станет признавать новое правительство Афганистана под руководством талибов 13:37
Болельщики спасли кота, сорвавшегося с верхнего яруса на стадионе в Майами 12:20
В России выявили 18 554 случая коронавируса за сутки 12:02
Из дома теннисистки Елены Весниной украли золотую и серебряную олимпийские медали 11:08
ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября 2001 года. Этого требовал Байден 10:05
Главный приз Венецианского фестиваля получила французская картина «Событие» 8:51
Моргенштерн рассказал, что пожертвовал деньги ребенку со СМА под угрозой подброса наркотиков Вчера в 21:05
Женщина привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи. Ей не дали разрешение на похороны Вчера в 20:05
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сайта свердловской правительственной газеты Вчера в 19:18
Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob, на котором публикуются отзывы о работодателях Вчера в 19:10
Отключить рекламу
Дайджест

Итоги Венецианского фестиваля, смерть солистки Baccara и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:23

ФБР по требованию Джо Байдена рассекретило первый документ о терактах 11 сентября 2001 года. Из него следует, что террористы поддерживали контакты с саудовскими сообщниками в США, но нет доказательств того, что власти Саудовской Аравии причастны к терактам.

Владимир Путин призвал опубликовать оценки выступлений российских гимнасток на Олимпиаде в Токио. По словам президента, у него есть достаточно оснований полагать, что подсчет баллов был необъективным.

МИД Франции отказывается признавать правительство талибов в захваченном ими Афганистане. Движение не сдержало свои обещания по эвакуации граждан и соблюдению базовых прав человека.

В Испании скончалась певица Мария Мендиола — участница поп-дуэта Baccara, ставшего известным благодаря хиту «Yes Sir, I Can Boogie». Артистке было 69 лет.

В России выявили 18 554 случая коронавируса за сутки. Больше всего зараженных в Петербурге — 1597 человек.

На востоке Китая выявили новый очаг заражения коронавирусом. Им стала провинция Фуцзянь, где в субботу выявили 19 внутренних случаев заражения в городе Путянь и один — в Цюаньчжоу.

У российской теннисистки Елены Весниной украли золотую и серебряную олимпийские медали, а также драгоценности. Спортсменка забыла включить сигнализацию, поэтому в момент кражи она не сработала.

На стадионе в Майами кот сорвался со второго яруса, полетев вниз с немаленькой высоты, но его спасли болельщики. Они растянули самодельный тент из флагов, куда животное и приземлилось.

Власти Китая временно приостановили регистрацию новых видеоигр в стране. В правительстве объяснили, что эта мера необходима в рамках борьбы с игровой зависимостью среди молодежи.

Объявлены лауреаты 78-го Венецианского фестиваля. Главную награду — «Золотого льва» — получила драма француженки Одри Диван «Событие». Других лауреатов можно найти здесь.

Новая экранизация «Русалочки», в которой Ариэль сыграла R’n’B-певица Халле Бейли, выйдет 26 мая 2023 года. Съемки ремейка завершились в этом июле.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФБР
МИД
Люди
Джозеф Байден
Владимир Путин
Елена Веснина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить