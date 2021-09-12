Итоги Венецианского фестиваля, смерть солистки Baccara и другие новости дня

ФБР по требованию Джо Байдена рассекретило первый документ о терактах 11 сентября 2001 года. Из него следует, что террористы поддерживали контакты с саудовскими сообщниками в США, но нет доказательств того, что власти Саудовской Аравии причастны к терактам.

Владимир Путин призвал опубликовать оценки выступлений российских гимнасток на Олимпиаде в Токио. По словам президента, у него есть достаточно оснований полагать, что подсчет баллов был необъективным.

МИД Франции отказывается признавать правительство талибов в захваченном ими Афганистане. Движение не сдержало свои обещания по эвакуации граждан и соблюдению базовых прав человека.

В Испании скончалась певица Мария Мендиола — участница поп-дуэта Baccara, ставшего известным благодаря хиту «Yes Sir, I Can Boogie». Артистке было 69 лет.

В России выявили 18 554 случая коронавируса за сутки. Больше всего зараженных в Петербурге — 1597 человек.

На востоке Китая выявили новый очаг заражения коронавирусом. Им стала провинция Фуцзянь, где в субботу выявили 19 внутренних случаев заражения в городе Путянь и один — в Цюаньчжоу.

У российской теннисистки Елены Весниной украли золотую и серебряную олимпийские медали, а также драгоценности. Спортсменка забыла включить сигнализацию, поэтому в момент кражи она не сработала.

На стадионе в Майами кот сорвался со второго яруса, полетев вниз с немаленькой высоты, но его спасли болельщики. Они растянули самодельный тент из флагов, куда животное и приземлилось.

Власти Китая временно приостановили регистрацию новых видеоигр в стране. В правительстве объяснили, что эта мера необходима в рамках борьбы с игровой зависимостью среди молодежи.

Объявлены лауреаты 78-го Венецианского фестиваля. Главную награду — «Золотого льва» — получила драма француженки Одри Диван «Событие». Других лауреатов можно найти здесь.

Новая экранизация «Русалочки», в которой Ариэль сыграла R’n’B-певица Халле Бейли, выйдет 26 мая 2023 года. Съемки ремейка завершились в этом июле.