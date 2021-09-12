В Петербурге проверят больницу, где ребенка привязали к стулу колготками

Следственный комитет и прокуратура проверят городскую детскую инфекционную больницу Петербурга после публикации видео, на котором ребенка привязали колготками к стулу. Об этом пишет «Фонтанка».

Ролик с привязанным к детскому стулу ребенком появился 9 сентября в инстаграме блогерши «Приемная мама Дарья», которая показала, как трехлетнего сироту Витю крепят к детскому стулу и кроватке, чтобы он не двигался. По ее словам, врачи объясняли это тем, что за ребенком было некому присматривать.

«Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет и не уложишь спать. Ничего ему не давайте, не трогайте его! Он же ребенок наркоманов, он уже сейчас плюется, а что дальше будет!», — цитировала Дарья Машнова врачей детской больницы в Петербурге.

Силовые ведомства начали проверку после реакции аппарата детского омбудсмена Петербурга, который приехал в больницу с проверкой. «На сегодня ребенку ничего не угрожает. Он по-прежнему проходит лечение в детской инфекционной больнице. С ним круглосуточно будет оставаться няня до полного его выздоровления», — заявили в пресс-службе уполномоченного.

После этого Машнова рассказала, что теперь за ребенком начала следить няня и с ним начали гулять. Его впервые посадили на горшок, дали игрушки, и он перестал плакать.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что результаты проверки больницы появятся в течение нескольких дней.