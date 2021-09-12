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Путин призвал опубликовать оценки выступлений российских гимнасток на Олимпиаде в Токио

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:00

Владимир Путин дал оценку судейству соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Свое мнение он высказал на встрече с российскими спортсменами. Это показали в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Путин считает, что жюри оценивали выступления гимнасток в предпоследний день Игр необъективно. Жюри высчитывало баллы очень долго, а протоколы так и не опубликованы.

Это же не военные учения какие‑то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки. Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем!
Владимир Путин
Президент России

Путин подчеркнул, что Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике. «Оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», — заключил президент.

7 августа российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в личном многоборье по художественной гимнастике. Алина, ее сестра, заняла четвертое место. Золото досталось Лине Ашрам из Израиля. Впервые за четверть века Россия осталась без олимпийских медалей в художественной гимнастике.

Олимпийский комитет России отправил запрос в Международную федерацию гимнастики по ситуации судейских оценок, однако там им заявили, что решения судей были непредвзяты и справедливы.

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