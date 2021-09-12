Путин призвал опубликовать оценки выступлений российских гимнасток на Олимпиаде в Токио

Владимир Путин дал оценку судейству соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Свое мнение он высказал на встрече с российскими спортсменами. Это показали в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Путин считает, что жюри оценивали выступления гимнасток в предпоследний день Игр необъективно. Жюри высчитывало баллы очень долго, а протоколы так и не опубликованы.
Путин подчеркнул, что Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике. «Оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», — заключил президент.
7 августа российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в личном многоборье по художественной гимнастике. Алина, ее сестра, заняла четвертое место. Золото досталось Лине Ашрам из Израиля. Впервые за четверть века Россия осталась без олимпийских медалей в художественной гимнастике.
Олимпийский комитет России отправил запрос в Международную федерацию гимнастики по ситуации судейских оценок, однако там им заявили, что решения судей были непредвзяты и справедливы.