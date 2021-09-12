Путин призвал опубликовать оценки выступлений российских гимнасток на Олимпиаде в Токио

Владимир Путин дал оценку судейству соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Свое мнение он высказал на встрече с российскими спортсменами. Это показали в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Путин считает, что жюри оценивали выступления гимнасток в предпоследний день Игр необъективно. Жюри высчитывало баллы очень долго, а протоколы так и не опубликованы.