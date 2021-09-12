«Закусочная Боба» выйдет на киноэкранах в мае 2022 года. Создатели выложили постер полного метра

Полнометражный мультфильм «Закусочная Боба» выйдет в кинотеатрах 27 мая 2022 года, передает Screen Rant. Он должен был выйти еще в июле 2020 года, но этому помешала пандемия коронавируса, из‑за которой производство даже приостанавливали.
Недавно создатель мультсериала Лорен Бушар подтвердил, что создание полного метра продолжается и фильм готовится к выходу в кинотеатрах. В твиттер-аккаунте «Закусочной Боба» появился первый постер грядущей картины.
Мультсериал для взрослых «Закусочная Боба» рассказывает о Бобе Белчере, его заведении в небольшом городке и его семье. Вести бизнес ему непросто, ведь в городе есть и другие рестораны, вдобавок ему мешают жена и дети.
На телеэкранах «Закусочная Боба» вышла в 2011 году, ее транслировал Fox. Мультсериал продлили на 13 сезон до 2023 года.