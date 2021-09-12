«Закусочная Боба» выйдет на киноэкранах в мае 2022 года. Создатели выложили постер полного метра

Полнометражный мультфильм «Закусочная Боба» выйдет в кинотеатрах 27 мая 2022 года, передает Screen Rant. Он должен был выйти еще в июле 2020 года, но этому помешала пандемия коронавируса, из‑за которой производство даже приостанавливали.

Недавно создатель мультсериала Лорен Бушар подтвердил, что создание полного метра продолжается и фильм готовится к выходу в кинотеатрах. В твиттер-аккаунте «Закусочной Боба» появился первый постер грядущей картины.