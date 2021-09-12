Бритни Спирс возглавила рейтинг самых влиятельных людей 2021 года по версии читателей Time

Журнал Time подвел итоги читательского голосования за первое место в списке ста самых влиятельных людей этого года. Рейтинг возглавила Бритни Спирс.

Всего было отдано около 1,8 млн голосов, 4% из которых получила Спирс. Вторую строчку заняли работники из сферы здравоохранения с 3,1% голосов. Следом идут разработчики вакцин против COVID-19, за них проголосовали 2,5% читателей. Замыкают пятерку кей-поп-группа BTS, которая уже была первой в топе в 2018 и 2019 годы, и самая титулованная гимнастка всех времен Симона Байлз.

Редакторы Time выберут лауреатов из сотни и объявят их 15 сентября.

В августе Бритни Спирс наконец удалось избавиться от опеки отца, чего она пыталась добиться с 2014 года. Последние 13 лет она находилась под его жестким контролем: финансы, личная жизнь, круг друзей и даже цвет занавесок на кухне — все эти вопросы решал отец певицы.

Спирс рассказывала, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволяли забеременеть. После этого она наняла нового адвоката, который смог разрешить судебные тяжбы в ее пользу.