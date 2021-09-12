МИД Франции не станет признавать новое правительство Афганистана под руководством талибов

Франция не будет признавать новое правительство Афганистана, сформированное «Талибаном» (террористическая и экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена). Об этом в эфире телеканала France 5 заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, талибы не сдержали своих обещаний: от них требовали дать возможность беспрепятственно уехать всем, кто этого желает, разрешить свободно поставлять гуманитарную помощь даже в те районы, которые не находятся под их прямым контролем, соблюдать права человека, а также отказаться от любого сотрудничества с «Аль-Каидой» (террористическая и экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена).

«Они говорили на протяжении последних дней, что они предлагали не только иностранцам, но и афганцам спокойно покинуть территорию, обещали инклюзивное правительство, но в итоге соврали», — сказал Ле Дриан.

По мнению министра, им нужна «экономическая передышка» и международные отношения.

7 сентября «Талибан» объявил состав временного правительства страны. Пост премьер-министра занял Мохаммад Хасан Ахунд, один из основателей движения. Главой МИД назначили Амира Хана Муттаки, он выступал выступал в роли представителя руководства при взятии Кабула.

Ранее движение заявило о взятии Панджшера — последней неподконтрольной им провинции — и прекращении войны. По словам Забихуллы Муджахида, талибы рассчитывают достичь стабильности в Афганистане, а любой, кто возьмет в руки оружие, будет рассматриваться ими как враг народа и страны.