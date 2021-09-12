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В России выявили 18 554 случая коронавируса за сутки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:02

За последние сутки в России зарегистрировали 18 554 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 337 заражений меньше, чем вчера.

Самый сильный суточный прирост в Петербурге — 1597 человек. За ними идут Москва (1592 зараженных), Подмосковье, Свердловская, Ростовская, Самарская и Воронежская области, Пермский край и Нижегородская область.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 140 070. За последние сутки выздоровели 14 497 пациентов, за все время — 6 389 657. За сутки умерли 788 человек, за весь период — 192 749.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 223 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (40,3 млн), на втором — Индия (33,1 млн), на третьем — Бразилия (20,9 млн).

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