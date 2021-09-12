В России выявили 18 554 случая коронавируса за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 18 554 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 337 заражений меньше, чем вчера.

Самый сильный суточный прирост в Петербурге — 1597 человек. За ними идут Москва (1592 зараженных), Подмосковье, Свердловская, Ростовская, Самарская и Воронежская области, Пермский край и Нижегородская область.