Болельщики спасли кота, сорвавшегося с верхнего яруса на стадионе в Майами

12 сентября на стадионе Hard Rock в Майами внимание болельщиков было приковано к коту, который еле держался за край второго яруса, рискуя упасть с большой высоты в толпу людей. Кот помаленьку терял силы, срываясь в низ, и держался только одной лапой за проволоку. Пока зрители с верхнего яруса пытались дотянуться до животного, болельщики снизу растянули самодельный тент из флагов и были готовы поймать кота.

«Он висел там какое‑то время двумя передними лапами, затем одной лапой, а потом я подумал: «О боже, скоро это произойдет», — рассказал один из очевидцев. Через несколько секунд кот отцепился от края и полетел вниз, прямо в американский флаг.

Из‑за небольшого размера флага США кот свалился в другой, а потом приземлился на пол. На мгновение кот пропал из поля зрения, и никто не знал, выжил он или нет. Но очень скоро «спасатели» подняли кота на руки, как Симбу, и показали переживающим людям на трибунах, что с ним все в порядке.

Yooooooooooo this cat was just saved by Canes fans!!!! This stadium going crrrrrrazy 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/HAOUo31M8x — Miami Mando 🙌🏝🏈⚾️🏀🥊 (@LakersCanes305) September 11, 2021

CAT SURVIVES FALL AT HARD ROCK STADIUM!!!! #SaveTheCat pic.twitter.com/oPNGgfUltZ — Yianni Laros (@Yiannithemvp) September 11, 2021