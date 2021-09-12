Болельщики спасли кота, сорвавшегося с верхнего яруса на стадионе в Майами

12 сентября на стадионе Hard Rock в Майами внимание болельщиков было приковано к коту, который еле держался за край второго яруса, рискуя упасть с большой высоты в толпу людей.
Кот помаленьку терял силы, срываясь в низ, и держался только одной лапой за проволоку. Пока зрители с верхнего яруса пытались дотянуться до животного, болельщики снизу растянули самодельный тент из флагов и были готовы поймать кота.
«Он висел там какое‑то время двумя передними лапами, затем одной лапой, а потом я подумал: «О боже, скоро это произойдет», — рассказал один из очевидцев. Через несколько секунд кот отцепился от края и полетел вниз, прямо в американский флаг.
Из‑за небольшого размера флага США кот свалился в другой, а потом приземлился на пол. На мгновение кот пропал из поля зрения, и никто не знал, выжил он или нет. Но очень скоро «спасатели» подняли кота на руки, как Симбу, и показали переживающим людям на трибунах, что с ним все в порядке.
Кот сильно перепугался от падения и от шума вокруг, поэтому от страха расцарапал нескольких болельщиков. Муж и жена, поймавшие животное в американский флаг, сказали, что пока кот свисал с верхнего яруса, он мочился на головы фанатов снизу.
На стадионе играли футбольные команды «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Матч завершился в пользу хозяев со счетом 1:0.