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Болельщики спасли кота, сорвавшегося с верхнего яруса на стадионе в Майами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:20

12 сентября на стадионе Hard Rock в Майами внимание болельщиков было приковано к коту, который еле держался за край второго яруса, рискуя упасть с большой высоты в толпу людей.

Кот помаленьку терял силы, срываясь в низ, и держался только одной лапой за проволоку. Пока зрители с верхнего яруса пытались дотянуться до животного, болельщики снизу растянули самодельный тент из флагов и были готовы поймать кота.

«Он висел там какое‑то время двумя передними лапами, затем одной лапой, а потом я подумал: «О боже, скоро это произойдет», — рассказал один из очевидцев. Через несколько секунд кот отцепился от края и полетел вниз, прямо в американский флаг.

Из‑за небольшого размера флага США кот свалился в другой, а потом приземлился на пол. На мгновение кот пропал из поля зрения, и никто не знал, выжил он или нет. Но очень скоро «спасатели» подняли кота на руки, как Симбу, и показали переживающим людям на трибунах, что с ним все в порядке.

Кот сильно перепугался от падения и от шума вокруг, поэтому от страха расцарапал нескольких болельщиков. Муж и жена, поймавшие животное в американский флаг, сказали, что пока кот свисал с верхнего яруса, он мочился на головы фанатов снизу.

На стадионе играли футбольные команды «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Матч завершился в пользу хозяев со счетом 1:0.

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