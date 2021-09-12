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Из дома теннисистки Елены Весниной украли золотую и серебряную олимпийские медали

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:08

Неизвестные пробрались в дом теннисистки Елены Весниной в Подмосковье и унесли золотую медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и серебряную медаль Токио-2020. Об этом она рассказала ТАСС.

«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, [обнаружили, что] украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», — сказала Веснина.

Грабители попали внутрь, взломав дверь. В тот день супруги забыли включить сигнализацию, поэтому проникновение злоумышленников осталось незамеченным.

В разговоре с «Пятым каналом» спортсменка рассказала, что в числе прочего из сейфа украли все драгоценности и олимпийский перстень за Рио, но документы остались на месте.

«Медали у меня лежали в сумке спортивной, я вчера их брала, чтобы показать детям в теннисном клубе», — объяснила Веснина. Сумка лежала на видно месте, поэтому вор взял и ее.

Веснина написала заявление в полицию об ограблении. Полицейские проводят осмотр дома. Точная сумма ущерба оценивается.

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