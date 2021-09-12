ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября 2001 года. Этого требовал Байден

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало первый документ из материалов про атаку на башни-близнецы. В начале сентября этого потребовал президент Джо Байден.

Материал датирован 4 апреля 2016 года, некоторые его части скрыли купюрами. В документе подробно описаны контакты угонщиков с саудовскими сообщниками в США, но не содержится доказательств того, что высокопоставленные представители правительства Саудовской Аравии были замешаны в заговоре.

На 16 страницах краткое изложено интервью ФБР, проведенного в 2015 году с человеком, который часто контактировал с гражданами Саудовской Аравии в США и поддерживал первых угонщиков, прибывших в страну до теракта.

Власти Саудовской Аравии долгое время отрицало свою причастность к терактам. Посольство страны в Вашингтоне поддержало полное рассекречивание всех документов, чтобы «раз и навсегда положить конец необоснованным обвинениям в адрес королевства». В посольстве заявили, что любое утверждение о причастности Саудовской Аравии «категорически ложное».

15 из 19 террористов были подданными Саудовской Аравии. Страна отрицает свою причастность к организации терактов.