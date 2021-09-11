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Моргенштерн рассказал, что пожертвовал деньги ребенку с СМА под угрозой подброса наркотиков

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:05

Моргенштерн рассказал, что начал сбор средств для спасения трехлетнего мальчика по имени Илья, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), из‑за угрозы того, что ему могут подбросить наркотики. Видео рэпера опубликовано на его ютьюб-канале.

По словам Моргенштерна, во время разбирательства по делу о пропаганде наркотиков до него «дошла информация из очень проверенного источника» о том, что ему планируют подкинуть наркотики.

«В тот момент один человек, работающий в органах как раз таки скидывает мне сбор средств для Илюхи и говорит: „Смотри, это ребенок майора полиции. Помоги чем‑то и заработаешь очков“», — рассказал рэпер.

Он признался, что первый перевод в размере трех миллионов рублей сделал ради собственной безопасности. О помощи ребенку музыкант никому не рассказывал, потому что ему «было стыдно». Позднее Моргенштерн начал общаться с семьей ребенка и проникся к ним симпатией. После этого он решил ​​призвать подписчиков в соцсетях помочь мальчику.

У трехлетнего Ильи Худобы из города Тимашевск Краснодарского края диагностировано редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА) 2-го типа. Его родители собирают на укол «Золгенсмы» стоимостью в 168 млн рублей.

Мать мальчика — Евгения Полуян — работает майором в полиции. Моргенштерн считает, что именно поэтому ему предложили поддержать сбор.

Благодаря челленджу рэпера тогда за трое суток удалось собрать более 34 млн рублей. Всего к началу сентября собрано больше 126 миллионов — около 75% от всей суммы.

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