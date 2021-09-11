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Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob, на котором публикуются отзывы о работодателях

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:10

Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob — одну из крупнейших баз отзывов сотрудников о работодателях. Об этом сообщается в телеграм-канале администраторов ресурса.

Доступ к сайту ограничили по иску брокерской компании «ПИК Брокер». Организация обратилась в суд из‑за отзывов на Antijob, в которых говорилось якобы о непрофессионализме генерального директора, массовом увольнении сотрудников и «шантаже» со стороны компании.

По словам администраторов, отзыв был снят с публикации, на его месте появится запрос РКН и ссылка на решение суда. В течении нескольких дней сайт должен быть разблокирован, а пока он недоступен, можно воспользоваться его «зеркалом», говорится в сообщении.

Автору публикации направят информацию о снятии отзыва и предложение переписать его.

Antijob существует почти 20 лет. С 2018 года заблокированные Роскомнадзором отзывы заменяются текстом с использованием ссылки на решение суда, в котором можно найти сам отзыв.

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