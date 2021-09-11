Возвращение поставок шампанского, перенос «Не время умирать» и другие новости дня

В ночь на 11 сентября в жилом доме в поселке Солидарность Липецкой области произошел взрыв газа. Погибли три человека, в том числе ребенок.

В России 18 891 новый заболевший COVID-19. Умерли 796 человек, выздоровели 17 888 пациентов. Общее число зарегистрированных случаев увеличилось до 7 121 516.

МИД России вызвал посла США Джона Салливана, чтобы обсудить вмешательство американских цифровых гигантов в выборы в Госдуму. Российские власти заявляют, что у них есть «неопровержимые доказательства».

Комитет вин Шампани отменил рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию. Поставки вина должны возобновиться уже 15 сентября.

Роскомнадзор заблокировал сайт «Областной газеты», которую издают власти Свердловской области. Регулятор счел запрещенной юмористическую статью «Красной бурды» о том, как давать взятку без последствий.

Пользователи смартфонов Xiaomi пожаловались на блокировки устройств в странах, где действует запрет на их экспорт. В частности, о проблемах сообщают жители Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и других регионов.

Российским медалистам Олимпиады в Токио подарят автомобили BMW X5 и X3. В этом году Фонд поддержки олимпийцев не будет выплачивать спортсменам денежные награды, но они смогут продать подаренные авто.

Disney вернет кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов до конца года. Во время пандемии студия начала выпускать некоторые свои картины одновременно на больших экранах и на стриминг-сервисе.

«Не время умирать» перенесли в российском прокате с 30 сентября на 7 октября. На конец месяца поставили «Венома-2», а бондиану отодвинули, чтобы два блокбастера не соперничали с друг другом.

Съемки «Миссия невыполнима-7» с Томом Крузом окончены. Блокбастер снимали полтора года, а выйти он должен еще через год.