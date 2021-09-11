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Возвращение поставок шампанского, перенос «Не время умирать» и другие новости дня
18:24 дайджест
Съемки «Миссия невыполнима-7» завершились 17:02
Комитет вин Шампани объявил о возобновлении поставок шампанского в Россию 16:30
В немецком Любеке нашли ореховый торт, приготовленный в 1942 году. Он уцелел во время бомбардировки 16:12
Российские медалисты Олимпиады в Токио получат почти 150 автомобилей BMW. Их можно будет продать 15:53
Xiaomi начала блокировать смартфоны в регионах, где запрещена их продажа 15:23
13 московских музыкантов не допустили до концерта ко Дню города из‑за поддержки Навального 14:49
Disney вернет кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов до конца года 14:15
Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской газеты, издаваемой властями, за сатиру на коррупцию 13:54
Экранизация романа Стивена Кинга «Жребий» выйдет на большие экраны в сентябре 2022 года 13:05
«Не время умирать» перенесли в российском прокате на неделю. Фильм выйдет 7 октября 12:23
В России выявили 18 891 новый случай коронавируса 11:42
В результате взрыва газа в жилом доме в Липецкой области погибли три человека 11:24
Завершились съемки третьего сезона «Пацанов» 9:59
МИД России вызвал посла США, чтобы обсудить вмешательство цифровых гигантов в выборы в Госдуму 9:24
Студия Warner Bros. перенесла выход спин-оффа «Безумного Макса» о Фуриосе на 2024 год 2:21
Дельфин проведет концерт в клубе Gipsy 11 сентября 1:35
Samsung выпустила ремешки для умных часов из яблочной кожуры 0:58
Джон Литгоу и Джулианна Мур снимутся в триллере «Острее». Его выпустит Apple TV+ 0:00
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Дайджест

Возвращение поставок шампанского, перенос «Не время умирать» и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:24

В ночь на 11 сентября в жилом доме в поселке Солидарность Липецкой области произошел взрыв газа. Погибли три человека, в том числе ребенок.

В России 18 891 новый заболевший COVID-19. Умерли 796 человек, выздоровели 17 888 пациентов. Общее число зарегистрированных случаев увеличилось до 7 121 516.

МИД России вызвал посла США Джона Салливана, чтобы обсудить вмешательство американских цифровых гигантов в выборы в Госдуму. Российские власти заявляют, что у них есть «неопровержимые доказательства».

Комитет вин Шампани отменил рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию. Поставки вина должны возобновиться уже 15 сентября.

Роскомнадзор заблокировал сайт «Областной газеты», которую издают власти Свердловской области. Регулятор счел запрещенной юмористическую статью «Красной бурды» о том, как давать взятку без последствий.

Пользователи смартфонов Xiaomi пожаловались на блокировки устройств в странах, где действует запрет на их экспорт. В частности, о проблемах сообщают жители Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и других регионов.

Российским медалистам Олимпиады в Токио подарят автомобили BMW X5 и X3. В этом году Фонд поддержки олимпийцев не будет выплачивать спортсменам денежные награды, но они смогут продать подаренные авто.

Disney вернет кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов до конца года. Во время пандемии студия начала выпускать некоторые свои картины одновременно на больших экранах и на стриминг-сервисе.

«Не время умирать» перенесли в российском прокате с 30 сентября на 7 октября. На конец месяца поставили «Венома-2», а бондиану отодвинули, чтобы два блокбастера не соперничали с друг другом.

Съемки «Миссия невыполнима-7» с Томом Крузом окончены. Блокбастер снимали полтора года, а выйти он должен еще через год.

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