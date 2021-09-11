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Российские медалисты Олимпиады в Токио получат почти 150 автомобилей BMW. Их можно будет продать

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:53

Российским медалистам Олимпийских игр в Токио подарят автомобили BMW. Об этом рассказал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев.

«Золото — X5 различных комплектаций, серебро — Х3, очень мощные, практически как гоночные машины, моторы различных комплектаций, и бронза — это тоже Х3, но чуть-чуть пониже уровень», — уточнил Катушев.

В общей сложности для спортсменов закупили 146 автомобилей. Стоимость BMW X5 начинается от 5,9 млн рублей, X3 — от 4,4 млн рублей.

По словам Катушева, в этом году фонд не будет выплачивать спортсменам денежные награды. Однако он отметил, что медалисты смогут продать подаренные авто. «Многие, продавая автомобили, жертвуют деньги на благотворительность. Как правило, доля проданных автомобилей составляет 6%», — сказал он.

На летней Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

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