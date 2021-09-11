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В немецком Любеке нашли ореховый торт, приготовленный в 1942 году. Он уцелел во время бомбардировки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:12

Археологи нашли в немецком Любеке ореховый торт, уцелевший во время бомбардировки города британской авиацией в 1942 году. Об этом пишет The Times.

Десерт обнаружили в доме, где раньше проживала семья местного торговца Иоганна Хитце. Они были христианами, поэтому готовились к Пальмовому воскресенью. Домочадцы поставили на стол глазированный ореховый торт, украшенный розочками и грильяжем, кофейный сервиз и запустили граммофон с «Лунной сонатой» Бетховена.

Однако ночью того же дня более 200 британских бомбардировщиков сбросили на Любек 400 тонн бомб. Погибли более 320 человек, еще 15 тыс. остались без крышей над головой. Исторический центр города превратился в руины, почти каждое десятое здание было разрушено.

Несмотря на разрушительные последствия атаки, ореховый торт остался почти целым. Он вместе с сервизом и граммофоном провалились в подвал, когда в дом попала бомба. Спустя 79 лет он обуглился и закоптился, а из‑за высоких температур во время пожара уменьшился на две трети, однако специалисты смогли разглядеть даже декоративные розочки.

Сервиз и пластинки разбились, остальные вещи уцелели не полностью, но по ним все еще можно восстановить картину обычного дня того времени. После специальной обработки, которая обеспечит сохранность кондитерского изделия времен Второй мировой войны, торт станет частью музейной экспозиции.

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