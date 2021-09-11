Disney вернет кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов до конца года

Кинокомпания Walt Disney пообещала, что фильмы ее производства до конца 2021 года будут выходить сначала в кинотеатрах, а уже потом — на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В частности, после мировой премьеры мультфильма «Энканто», назначенной на 24 ноября, в течение следующих 30 дней его можно будет посмотреть только в кинотеатре. Другие фильмы Disney, в том числе «Вечные», «Вестсайдская история» и другие, будут доступны на стриминг-сервисе через 45 дней после выхода в кино.

Решение вернуть кинотеатрам эксклюзивное право на показ фильмов говорит об уверенности Walt Disney в том, что посещаемость кинозалов восстановится, отмечает агентство.

Во время пандемии коронавируса студия начала выпускать некоторые свои картины одновременно на больших экранах и на стриминг-сервисе. В результате некоторые актеры, чей гонорар зависел от кассовых сборов, лишились части выплат.

В июне Скарлетт Йоханссон возмутилась одновременным выходом фильма «Черная Вдова» в кинотеатрах и на Disney+ и подала иск против кинокомпании. По мнению актрисы, такой релиз нарушает ее трудовой договор и серьезно сказывается на гонораре. По контракту выплаты кинозвезды зависят от объема сборов, а сам фильм должен был иметь эксклюзивный релиз в кинотеатрах.

Disney тогда посчитала претензии необоснованными, так как актриса получила дополнительные средства сверх уже выплаченных 20 млн долларов.