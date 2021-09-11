перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Xiaomi начала блокировать смартфоны в регионах, где запрещена их продажа 15:23
13 московских музыкантов не допустили до концерта ко Дню города из‑за поддержки Навального 14:49
Disney вернет кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов до конца года 14:15
Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской газеты, издаваемой властями, за сатиру на коррупцию 13:54
Экранизация романа Стивена Кинга «Жребий» выйдет на большие экраны в сентябре 2022 года 13:05
«Не время умирать» перенесли в российском прокате на неделю. Фильм выйдет 7 октября 12:23
В России выявили 18 891 новый случай коронавируса 11:42
В результате взрыва газа в жилом доме в Липецкой области погибли три человека 11:24
Завершились съемки третьего сезона «Пацанов» 9:59
МИД России вызвал посла США, чтобы обсудить вмешательство «цифровых гигантов» в выборы в Госдуму 9:24
Студия Warner Bros. перенесла выход спин-оффа «Безумного Макса» о Фуриосе на 2024 год 2:21
Дельфин проведет концерт в клубе Gipsy 11 сентября 1:35
Samsung выпустила ремешки для умных часов из яблочной кожуры 0:58
Джон Литгоу и Джулианна Мур снимутся в триллере «Острее». Его выпустит Apple TV+ 0:00
В Швеции пара собиралась назвать сына Владимиром Путиным. Но им не разрешили Вчера в 23:03
Amazon предложил 750 тыс. сотрудников оплатить за них обучение по программам бакалавриата Вчера в 22:59
Lucas Figueiredo/Wikimedia Commons
Глава федерации футбола Бразилии передал зоозащите тонну корма для смягчения наказания за харассмент Вчера в 22:29
Вице-премьер Крыма: на западе полуострова построят новый курортный город Вчера в 22:03
Mastodon анонсировали новый альбом «Hushed and Grim» и поделились первым синглом с него Вчера в 21:39
«Макдоналдс» выпустит набор Sad Meal от Томми Кэша Вчера в 21:25
Отключить рекламу

Disney вернет кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов до конца года

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:15

Кинокомпания Walt Disney пообещала, что фильмы ее производства до конца 2021 года будут выходить сначала в кинотеатрах, а уже потом — на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В частности, после мировой премьеры мультфильма «Энканто», назначенной на 24 ноября, в течение следующих 30 дней его можно будет посмотреть только в кинотеатре. Другие фильмы Disney, в том числе «Вечные», «Вестсайдская история» и другие, будут доступны на стриминг-сервисе через 45 дней после выхода в кино.

Решение вернуть кинотеатрам эксклюзивное право на показ фильмов говорит об уверенности Walt Disney в том, что посещаемость кинозалов восстановится, отмечает агентство.

Во время пандемии коронавируса студия начала выпускать некоторые свои картины одновременно на больших экранах и на стриминг-сервисе. В результате некоторые актеры, чей гонорар зависел от кассовых сборов, лишились части выплат.

В июне Скарлетт Йоханссон возмутилась одновременным выходом фильма «Черная Вдова» в кинотеатрах и на Disney+ и подала иск против кинокомпании. По мнению актрисы, такой релиз нарушает ее трудовой договор и серьезно сказывается на гонораре. По контракту выплаты кинозвезды зависят от объема сборов, а сам фильм должен был иметь эксклюзивный релиз в кинотеатрах.

Disney тогда посчитала претензии необоснованными, так как актриса получила дополнительные средства сверх уже выплаченных 20 млн долларов.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить