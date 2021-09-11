Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской газеты, издаваемой властями, за сатиру на коррупцию

По словам Полянина, 9 и 10 сентября ведомство дважды «атаковало» издание. «Областную газету» привлекли к административной ответственности за отсутствие возрастной маркировки на нормативных актах, публикуемых на официальном правовом портале Свердловской области. «По мнению Роскомнадзора, надо беречь детей от ознакомления с нашими нормативными актами», — написал главред газеты.

После этого сайт «Областной газеты» внесли в реестр сайтов, распространяющих запрещенные материалы в России. Таким материалом посчитали юмористическую статью «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли», написанную «Красной бурдой».

По этой публикации прошло уже пять судебных заседаний. Вольский районный суд Саратовской области признал этот материал запрещенным к распространению, посчитав его инструкцией для чиновников по совершению незаконных действий, — и статью заблокировали. Затем Кировский районный суд Екатеринбурга не нашел оснований к запрету текста «Красной бурды».

Полянин отметил, что на данный момент газета с миллионной аудиторией не может информировать россиян в преддверии выборов в Госдуму и Заксобрание Свердловской области. «Смейтесь, господа, это бесит Роскомнадзор», — заключил он.