В результате взрыва газа в жилом доме в Липецкой области погибли три человека

В поселке Солидарность в Липецкой области произошел взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме. Погибло три человека, в том числе ребенок, еще шесть пострадали. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Сигнал о взрыве поступил в ночь на 11 сентября. Полностью разрушенным оказался один подъезд. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых рухнули.
Сначала под завалами нашли тело девочки 2012 года рождения и женщины 1971 года рождения. Последней жертвой взрыва стал пожилой мужчина 1935 года рождения; по предварительным данным, он проживал в квартире на первом этаже, где произошло обрушение.
Прокуратура назвала предварительной причиной взрыва неисправность газового оборудования. СК возбудил дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
8 сентября в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, обрушились три этажа. Погибли два человека.