В результате взрыва газа в жилом доме в Липецкой области погибли три человека

В поселке Солидарность в Липецкой области произошел взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме. Погибло три человека, в том числе ребенок, еще шесть пострадали. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Сигнал о взрыве поступил в ночь на 11 сентября. Полностью разрушенным оказался один подъезд. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых рухнули.