Завершились съемки третьего сезона «Пацанов»

Актеры выложили фотографии, пока возвращались с производственных площадок домой, и поблагодарили всех причастных к созданию сериала.

Телевизионное подразделение Sony Pictures объявило об окончании съемок третьего сезона сериала «Пацаны». Этой новостью в твиттере поделились главные участники актерского состава Джек Куэйд и Карл Урбан .

Съемки нового сезона «Пацанов» длились шесть месяцев, начавшись в феврале этого года. Отснятый материал отправился на постпродакшен. Когда выйдет третий сезона, пока неизвестно.

Второй сезон «Пацанов» вышел 4 сентября прошлого года. Кроме того, 10 сентября Amazon Prime Video опубликовал короткометражный фильм «Бутчер», рассказывающий о том, чем занимался персонаж Урбана, Билли Бутчер, в течение нескольких недель, которые прошли между финалом первого сезона и второй серией второго сезона.