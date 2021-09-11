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МИД России вызвал посла США, чтобы обсудить вмешательство «цифровых гигантов» в выборы в Госдуму

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:24

Министерство иностранных дел России вызвалj посла США в Москве Джона Салливана для обсуждения вмешательства американских ИТ-компаний в выборы в Госдуму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из сообщения следует, что у российских властей есть «неопровержимые доказательства» нарушения законодательства о выборах американскими «цифровыми гигантами». МИД напомнил о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.

Представитель посольства США в Москве рассказал РБК, что на встрече с Салливаном обсуждали двусторонние вопросы. По его словам, посол встретился с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы поговорить о «стремлении президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слышала уже три версии ответа на вопрос, по какому вопросу вызвали Салливана. Изначально «Интерфакс» написал, что причиной стал отказ журналистам ТАСС и РИА «Новости» в аккредитации на мероприятия в Нью-Йорке в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

«Причина одна — вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства», — заявила Захарова.

2 сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный» из их онлайн-магазинов из‑за связи с ФБК (признан экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в России). Регулятор предупредил, что отказ от его блокировки могут расценить как вмешательство в российские выборы.

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