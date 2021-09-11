Samsung выпустила ремешки для умных часов из яблочной кожуры

Компания Samsung выпустила для умных часов Galaxy Watch 4 ремешки, сделанные из яблочной кожуры. В их разработке приняла участие дизайнер Сами Миро. Об этом сообщил The Verge.
Ремни можно будет приобрести в двух вариантах — «Midnight Black» и «Stratus Sky». Они вошли в ограниченную серию, полностью созданную из перерабатываемых материалов. В линейке — еще четыре модели, выполненные из термопластичного полиуретана.
Купить один ремешок можно за 39 долларов. Яблочные модели, как утверждает компания, имитируют «премиальный вид кожи», но являются экологичными. При их производстве не пострадало ни одно животное.
Полиуретановые ремни подлежат вторичной переработке. Их модели называются «Aurora Night», «Cloud Navy», «Earth Sunrise» и «Dawn Atlas». Коллекцию дополнят три новых циферблата — их можно бесплатно скачать в Google Play.