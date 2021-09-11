Samsung выпустила ремешки для умных часов из яблочной кожуры

Компания Samsung выпустила для умных часов Galaxy Watch 4 ремешки, сделанные из яблочной кожуры. В их разработке приняла участие дизайнер Сами Миро. Об этом сообщил The Verge.

Ремни можно будет приобрести в двух вариантах — «Midnight Black» и «Stratus Sky». Они вошли в ограниченную серию, полностью созданную из перерабатываемых материалов. В линейке — еще четыре модели, выполненные из термопластичного полиуретана.