перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джон Литгоу и Джулианна Мур снимутся в триллере «Острее». Его выпустит Apple TV+ 0:00
В Швеции пара собиралась назвать сына Владимиром Путиным. Но им не разрешили Вчера в 23:03
Amazon предложил 750 тыс. сотрудников оплатить за них обучение по программам бакалавриата Вчера в 22:59
Lucas Figueiredo/Wikimedia Commons
Глава федерации футбола Бразилии передал зоозащите тонну корма для смягчения наказания за харассмент Вчера в 22:29
Вице-премьер Крыма: на западе полуострова построят новый курортный город Вчера в 22:03
Mastodon анонсировали новый альбом «Hushed and Grim» и поделились первым синглом с него Вчера в 21:39
«Макдоналдс» выпустит набор Sad Meal от Томми Кэша Вчера в 21:25
На аукцион выставят 13 автомобилей из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Вчера в 20:57
«Рейдерский захват»: как основатели «КриоРус» делят капсулы с замороженными телами Вчера в 20:44
Отмена Московского марафона, переиздание «Black Album» Metallica и другие новости дня
Вчера в 20:42 дайджест
The Aubreys выпустили новый трек. Группу основал Финн Вольфхард из «Очень странных дел» Вчера в 20:34
Турция запретила въезд в страну путешественникам, привившимся вакциной «Спутник лайт» Вчера в 19:31
В «Стрелке» пройдет диско-вечеринка в честь закрытия летнего сезона Вчера в 19:27
Sherif Moharram/Unsplash
Власти Египта будут бесплатно лечить туристов, заразившихся в стране COVID-19 Вчера в 18:45
«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы в Доминикану с 1 октября Вчера в 18:44
Tinder впервые возглавит женщина. Со своим мужем она познакомилась через приложение Вчера в 18:27
Жан-Поля Бельмондо отправили в последний путь под музыку из «Профессионала» Вчера в 18:18
Расизм, абьюз и прощание с любимым: важные темы, которые поднимались в мультфильмах Disney Вчера в 18:16
Джесс Глинн, «Мумий Тролль» и «Моя Мишель» выступят на концерте, посвященном защите Антарктики Вчера в 17:58
Andrey Filippov 安德烈/Twitter
Московский марафон отменили из‑за эпидемической обстановки в городе Вчера в 17:42
Отключить рекламу

Джон Литгоу и Джулианна Мур снимутся в триллере «Острее». Его выпустит Apple TV+

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:00

Американские актеры Джон Литгоу и Джулианна Мур сыграют в триллере «Острее» («Sharper»). Съемки фильма начнутся на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит стриминговый сервис Apple TV+. Режиссером выступит Бенжамин Карон, работавший над сериалами «Корона» и «Мой безумный дневник». В фильме также снимутся Себастьян Стэн, Джастис Смит и Бриана Миддлтон.

«Острее» будет поставлен по сценарию из так называемого «черного списка». Он был написан Брайаном Гейтвудом и Алессандро Танака. О чем рассказывает история, не раскрывается, но действие происходит в разных уголках Нью-Йорка.

Продюсерами фильма стали Мур и Барт Фрейндлихи, Гейтвуд и Танака, а также Эрик Фейг, Джессика Свитч, Джулия Хаммер, Эми Херман и Джоди Карон. Производством ленты, помимо Apple, занимается студия А24.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить