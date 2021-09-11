Джон Литгоу и Джулианна Мур снимутся в триллере «Острее». Его выпустит Apple TV+

Американские актеры Джон Литгоу и Джулианна Мур сыграют в триллере «Острее» («Sharper»). Съемки фильма начнутся на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит стриминговый сервис Apple TV+. Режиссером выступит Бенжамин Карон, работавший над сериалами «Корона» и «Мой безумный дневник». В фильме также снимутся Себастьян Стэн, Джастис Смит и Бриана Миддлтон.

«Острее» будет поставлен по сценарию из так называемого «черного списка». Он был написан Брайаном Гейтвудом и Алессандро Танака. О чем рассказывает история, не раскрывается, но действие происходит в разных уголках Нью-Йорка.

Продюсерами фильма стали Мур и Барт Фрейндлихи, Гейтвуд и Танака, а также Эрик Фейг, Джессика Свитч, Джулия Хаммер, Эми Херман и Джоди Карон. Производством ленты, помимо Apple, занимается студия А24.