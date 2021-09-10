В Швеции пара собиралась назвать сына Владимиром Путиным. Но им не разрешили

В шведском городе Лахольм пара захотела назвать сына Владимиром Путиным. Однако сделать это им не разрешили. Об этом сообщил Daily Mail.

По закону Швеции, перед тем, как зарегистрировать новорожденного, родители должны обратиться в налоговую службу за разрешением назвать ребенка тем или иным именем. В случае, если имя необычное, служба может отказать в запросе.

Так и случилось с жителями Лахольма. Специалисты посчитали, что в будущем имя Владимир Путин может принести дискомфорт своему обладателю. Пару попросили придумать другой вариант.

Ранее налоговая служба отказывала по этой же причине родителям, желавшим назвать своих детей Аллахом, Фордом, Майклом Джексоном, Пилзнером, Металликой, Кью (Q) и Токеном. Тем не менее, одной семье удалось дать ребенку имя Гугл — оно устроило контроллеров.

Среди наиболее распространенных и популярных имен в Швеции, как отметило издание, в последние годы были Лукас, Лиам, Уильям для мальчиков и Элис (Алиса), Оливия и Астрид для девочек.