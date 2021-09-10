Amazon предложил 750 тыс. сотрудников оплатить за них обучение по программам бакалавриата

Корпорация Amazon заявила о готовности взять на себя оплату обучения 750 тыс. своих сотрудников, работающих в США с почасовой оплатой труда. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о четырехлетнем обучении в колледжах по программам бакалавриата. Компания также предложила покрыть дополнительные сборы и учебные пособия для работников складских помещений, водителей и других сотрудников с почасовой оплатой.

Воспользоваться предложением смогут сотрудники, работающие в Amazon не меньше 90 дней. Во время обучения они должны продолжать работать в компании.

Пойти на такой шаг в Amazon решили на фоне улучшения условий труда в компаниях-конкурентах — торговых сетях Walmart и Target. В частности, Walmart сделала обучение своих сотрудников полностью бесплатным в июле, а Target — в августе. Последняя также пообещала тратить по 10 тыс. долларов в год на обучение по магистерским программам в университетах — партнерах сети.