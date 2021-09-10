перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Швеции пара собиралась назвать сына Владимиром Путиным. Но им не разрешили 23:03
Amazon предложил 750 тыс. сотрудников оплатить за них обучение по программам бакалавриата 22:59
Lucas Figueiredo/Wikimedia Commons
Глава федерации футбола Бразилии передал зоозащите тонну корма для смягчения наказания за харассмент 22:29
Вице-премьер Крыма: на западе полуострова построят новый курортный город 22:03
Mastodon анонсировали новый альбом «Hushed and Grim» и поделились первым синглом с него 21:39
«Макдоналдс» выпустит набор Sad Meal от Томми Кэша 21:25
На аукцион выставят 13 автомобилей из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» 20:57
«Рейдерский захват»: как основатели «КриоРус» делят капсулы с замороженными телами 20:44
Отмена Московского марафона, переиздание «Black Album» Metallica и другие новости дня
20:42 дайджест
The Aubreys выпустили новый трек. Группу основал Финн Вольфхард из «Очень странных дел» 20:34
Турция запретила въезд в страну путешественникам, привившимся вакциной «Спутник лайт» 19:31
В «Стрелке» пройдет диско-вечеринка в честь закрытия летнего сезона 19:27
Sherif Moharram/Unsplash
Власти Египта будут бесплатно лечить туристов, заразившихся в стране COVID-19 18:45
«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы в Доминикану с 1 октября 18:44
Tinder впервые возглавит женщина. Со своим мужем она познакомилась через приложение 18:27
Жан-Поля Бельмондо отправили в последний путь под музыку из «Профессионала» 18:18
Расизм, абьюз и прощание с любимым: важные темы, которые поднимались в мультфильмах Disney 18:16
Джесс Глинн, «Мумий Тролль» и «Моя Мишель» выступят на концерте, посвященном защите Антарктики 17:58
Andrey Filippov 安德烈/Twitter
Московский марафон отменили из‑за эпидемической обстановки в городе 17:42
Челябинских анархистов приговорили к реальным срокам по делу о баннере на заборе ФСБ 17:39
Отключить рекламу

Amazon предложил 750 тыс. сотрудников оплатить за них обучение по программам бакалавриата

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:59

Корпорация Amazon заявила о готовности взять на себя оплату обучения 750 тыс. своих сотрудников, работающих в США с почасовой оплатой труда. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о четырехлетнем обучении в колледжах по программам бакалавриата. Компания также предложила покрыть дополнительные сборы и учебные пособия для работников складских помещений, водителей и других сотрудников с почасовой оплатой.

Воспользоваться предложением смогут сотрудники, работающие в Amazon не меньше 90 дней. Во время обучения они должны продолжать работать в компании.

Пойти на такой шаг в Amazon решили на фоне улучшения условий труда в компаниях-конкурентах — торговых сетях Walmart и Target. В частности, Walmart сделала обучение своих сотрудников полностью бесплатным в июле, а Target — в августе. Последняя также пообещала тратить по 10 тыс. долларов в год на обучение по магистерским программам в университетах — партнерах сети.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
CNN
Wal-Mart Stores
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить