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Вице-премьер Крыма: на западе полуострова построят новый курортный город

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:03

В Крыму в ближайшее время появится новый курортный город. Его планируют построить на западном побережье полуострова. Об этом сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов в интервью ютьюб-каналу «На крючке».

О точном месторасположении будущего поселения он не рассказал. Строительством займутся, по словам Кабанова, частные инвесторы. Государство намерено взять на себя подведение необходимых коммуникаций на территорию застройки.

Проект нового черноморского курорта презентуют после согласования с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным — он курирует Крым. Предполагается, что еще один город решит проблему переполненности уже существующих мест для отдыха.

«К сожалению, впихнуть в Ялту, Алушту или Евпаторию еще три десятка современнейших отелей невозможно гипотетически. Это будут скандалы с местными жителями, это будет нагрузка на инфраструктуру. Поэтому было принято решение идти по другому пути», — сказал Кабанов.

В интервью вице-премьер подчеркнул, что при развитии Крыма надо применять «современные стандарты». Председатель комитета Государственного Совета республики по туризму Алексей Чернык добавил, что западному побережью Крыма не хватает четырех- и пятизвездочных отелей.

«Это же не в прямом смысле город со школами, больницами, предприятиями какими‑то. Это, скорее всего, будет такой большой туристический комплекс», — пояснил Чернык.

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