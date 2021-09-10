Глава федерации футбола Бразилии передал зоозащите тонну корма для смягчения наказания за харассмент

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло пожертвовал зоозащитникам тонну корма для собак после того, как на него пожаловалась одна из подчиненных. Об этом сообщает издание UOL.

Покупка корма стала результатом сделки со следствием — против Кабокло началось расследование из‑за оскорбления сотрудницы. Девушка обратилась в комитет по этике CBF, обвинив главу организации в сексуальных домогательствах.

По словам помощницы Кабокло, он регулярно выпивал на рабочем месте и вел себя неподобающе. Она рассказала, что однажды чиновник назвал ее «сукой» и пытался заставить съесть собачье печенье.

Чиновник отрицал все обвинения. Однако его неадекватное поведение и издевательства подтвердили и другие сотрудницы. Девушка в суде предоставила записи разговора с Кабокло, после которых его отстранили от работы на 15 месяцев.

Чтобы избежать строгого наказания, согласно договоренностям с властями, президент CBF пожертвовал Международному обществу защиты животных тонну собачьего корма и лекарства для животных.