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На аукцион выставят 13 автомобилей из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:57

Культовые автомобили из фильма Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости» выставят на аукционе Lloyds Classic Car Auctions. Об этом сообщило издание Variety.

Всего на торгах появятся 13 моделей из постапокалиптического боевика 2015 года, в том числе машина Накса (The Nux Car), боевая установка Фуриозы (War Rig) и музыкальный фургон Doof Dragon. Их продадут 25–26 сентября в Австралии.

Также на аукционе представят Caltrop: El Dorado, Buggy: Ratrod, Buick: Heavy Artillery, Convoy Car: Elvis, Convoy Car: Flamer, Razor Cola, Pole Car, Saber Tooth, Gigahorse и Fire Car. Купить можно будет только все автомобили разом.

Все машины сконструированы специально для фильма и основаны на реальных разработках автопрома: например, в основе War Rig — знаменитый «Фольксваген-жук», Pole Car создали на базе Pontiac Safari, а The Nux Car представляет собой модифицированный Chevrolet 5 1934 года.

Стартовую цену на коллекцию держат в секрете. Известно, что аукционный дом готов доставить автомобили в любую точку мира. Заплатить за них можно будет в том числе криптовалютой.

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