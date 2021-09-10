The Aubreys выпустили новый трек. Группу основал Финн Вольфхард из «Очень странных дел»

Группа The Aubreys выпустила трек «Karaoke Alone» и анонсировала дату выхода одноименного альбома. Дебютная пластинка увидит свет уже 5 ноября, сообщает издание NME.
«Во время записи мы экспериментировали с большим количеством новых и старых звуков, но у нас не было никаких ожиданий, кроме как повеселиться и сделать классный альбом. И мы думаем, что нам это удалось», — отметили участники коллектива.
«Karaoke Alone» станет продолжением ЕР «Soda and Pie», который вышел весной прошлого года. За последние полгода группа выпустила синглы «Smoke Bomb», «No Offerings» и «Sand in My Bed».
Вольфхард создал The Aubreys в ноябре 2019 года вместе со своим другом Малкольмом Крейгом. Ранее вместе молодые люди играли в группе Calpurnia.
Вольфхард известен по роли Майка Уилера в сериале «Очень странные дела». Последний сезон шоу выйдет на Netflix в 2022 году.