The Aubreys выпустили новый трек. Группу основал Финн Вольфхард из «Очень странных дел»

Группа The Aubreys выпустила трек «Karaoke Alone» и анонсировала дату выхода одноименного альбома. Дебютная пластинка увидит свет уже 5 ноября, сообщает издание NME.

«Во время записи мы экспериментировали с большим количеством новых и старых звуков, но у нас не было никаких ожиданий, кроме как повеселиться и сделать классный альбом. И мы думаем, что нам это удалось», — отметили участники коллектива.