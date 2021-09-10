перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Турция запретила въезд в страну путешественникам, привившимся вакциной «Спутник лайт» 19:31
В «Стрелке» пройдет диско-вечеринка в честь закрытия летнего сезона 19:27
Власти Египта будут бесплатно лечить туристов, заразившихся в стране COVID-19 18:45
«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы в Доминикану с 1 октября 18:44
Tinder впервые возглавит женщина. Со своим мужем она познакомилась через приложение 18:27
Жан-Поля Бельмондо отправили в последний путь под музыку из «Профессионала» 18:18
Расизм, абьюз и прощание с любимым: важные темы, которые поднимались в мультфильмах Disney 18:16
Джесс Глинн, «Мумий Тролль» и «Моя Мишель» выступят на концерте, посвященном защите Антарктики 17:58
Московский марафон отменили из‑за эпидемической обстановки в городе 17:42
Челябинских анархистов приговорили к реальным срокам по делу о баннере на заборе ФСБ 17:39
«Ты что, транссексуал?»: в Иркутске шестиклассника не пустили на уроки из‑за прически с хвостиком 17:35
Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга 17:14
«РазДельный сбор» создал мерч по мотивам «Дюны». На футболках — компостный червь как Шаи-Хулуд 17:00
В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов 16:21
Payday Records/YouTube
Рэпер Everthe8 выпустил новый альбом «Extra Boy» 16:19
Фестиваль документального кино Beat Weekend объявил даты и программу 16:11
Юрист отсудил у комика Ильи Соболева 100 тыс. рублей за шутку про гомосексуалов 15:50
Ожирение признак коррупции, противоударная борода и носороги в воздухе: победители «Шнобелевки-2021» 15:34
Группа «Буерак» выпустила клип на песню «Ушел в себя» 15:18
«Клоны» Вишневского, Иисус-коммунист и киборг: пять абсурдных агитационных историй с думских выборов 15:16
Отключить рекламу

Турция запретила въезд в страну путешественникам, привившимся вакциной «Спутник лайт»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:31

Власти Турции отказались признавать однокомпонентные вакцины от коронавируса, в том числе российский препарат «Спутник лайт». Таким образом привитых им путешественников не пустят в страну, сообщило РИА «Новости».

Вместо сертификата о вакцинации «Спутником лайт» при въезде можно будет предоставить справку о перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов, или экспресс-тест на антиген, сделанный в течение 48 часов.

К туристам, привитым двухкомпонентной вакциной «Спутник V» по меньшей мере две недели назад, претензий у пограничных служб Турции не возникнет.

«Спутник лайт» был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и зарегистрирован Минздравом 29 марта 2021 года. Он представляет собой облегченный вариант вакцины «Спутник V», его эффективность — 79,4% спустя 28 дней после прививки.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
Минздрав РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить