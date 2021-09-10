Турция запретила въезд в страну путешественникам, привившимся вакциной «Спутник лайт»

Власти Турции отказались признавать однокомпонентные вакцины от коронавируса, в том числе российский препарат «Спутник лайт». Таким образом привитых им путешественников не пустят в страну, сообщило РИА «Новости».

Вместо сертификата о вакцинации «Спутником лайт» при въезде можно будет предоставить справку о перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов, или экспресс-тест на антиген, сделанный в течение 48 часов.

К туристам, привитым двухкомпонентной вакциной «Спутник V» по меньшей мере две недели назад, претензий у пограничных служб Турции не возникнет.

«Спутник лайт» был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и зарегистрирован Минздравом 29 марта 2021 года. Он представляет собой облегченный вариант вакцины «Спутник V», его эффективность — 79,4% спустя 28 дней после прививки.