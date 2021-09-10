В «Стрелке» пройдет диско-вечеринка в честь закрытия летнего сезона

17 сентября в 22.00 в баре «Стрелка» состоится закрытие поп-ап-проекта Jameson Yard в формате диско-вечеринки. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Хедлайнером вечера станет лайв-бенд неапольского музыканта Пеллегрино Сничелотто Zodyaco. Это будет первое выступление группы и ее мировая премьера. На вечеринке обещают «танцевальный водоворот» из диско, фанка и средиземноморского грува.

Помимо этого, в «Стрелке» будут звучать сеты Ярослава Вялых (Friends Jacuzzi) и Марка Щедрина.

«Пусть таким и запомнится сезон: когда музыканты обмениваются энергией с залом, а двор в центре осенней Москвы по атмосфере начинает напоминать закатный пляж на итальянском побережье», — отмечают организаторы.

Билеты можно приобрести заранее за 1500 рублей или на входе — за 2000. Дресскод — the stars & the sea.

Событийный поп-ап-проект Jameson Yard стартовал в «Стрелке» 28 мая. В течении четырех месяцев во дворе бара на Берсеневской набережной прошли десятки концертов с резидентами и приглашенными звездами, футбольные трансляции, соревнования по пинг-понгу и другие мероприятия.