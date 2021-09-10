«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы в Доминикану с 1 октября

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в Доминикану с 1 октября. Они будут выполняться трижды в неделю на маршруте Москва — Пунта-Кана. Об этом сообщил сайт перевозчика.

Продажу билетов на самолеты уже открыли. Рейсы будут совершать самолеты Airbus A350–900 по средам, пятницам и воскресеньям. На них смогут разместиться 316 человек, из них 264 — в экономклассе.

«Во всех классах обслуживания работает современная мультимедийная система. <…> Просторный салон, пониженный уровень шума и адаптивное освещение создают исключительно комфортную обстановку на борту самолета», — добавили в «Аэрофлоте».

Компания отметила, что Пунта-Кана славится «белоснежными песчаными пляжами, кристально чистым, переливающимся бирюзовыми оттенками морем и потрясающими пейзажами», а доминиканская культура представляет собой «фьюжен традиций коренных индейцев таино и испанских конкистадоров, африканской и европейской культур».

Чтобы приехать в Доминикану, россиянам не требуются визы. Власти страны также не запрашивают ПЦР-тесты при пересечении границы. Путешественников выборочно тестируют по прибытии.