Власти Египта будут бесплатно лечить туристов, заразившихся в стране COVID-19

Власти Египта оплатят медицинские расходы туристам, которые заразились коронавирусом во время пребывания на отдыхе в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра туризма и древностей Халеда аль-Анани.

По его словам, если болезнь будет протекать не в тяжелой форме, то гостиница сообщит об этом в Минздрав и в Минтуризма. После этого туристу и его близким выделят отдельное помещение, где будет проводиться лечение.

Аль-Анани отметил, что если путешественник будет находится в тяжелом состоянии, то его отвезут в больницу и окажут помощь за счет Минздрава страны.

Министр также напомнил, что Египет принимает путешественников, которые сделали прививку не только препаратами, одобренными ВОЗ, но и российской вакциной «Спутник V».

Авиасообщение с египетскими курортами было восстановлено в августе после шести лет запрета, связанного с крушением российского самолета над Синайским полуостровом.