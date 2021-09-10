Джесс Глинн, «Мумий Тролль» и «Моя Мишель» выступят на концерте, посвященном защите Антарктики

Российские и зарубежные музыканты 16 сентября в 20.00 примут участие в XR-концерте «Антарктика только одна» («OnlyOneAntarctica»), который призван привлечь внимание к проблеме защиты региона. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Группы «Мумий Тролль» и «Моя Мишель», Дмитрий Маликов, Шура Би-2, Максим Свобода, британские артисты Джесс Глинн и Джулиан Перретта, а также чилийский артист Джо Васконселлос выступят на фоне антарктических льдов.

С помощью своей музыки они поддержат Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) — она занимается защитой Южного океана от климатических изменений и следующего за ними таяния льдов и гибели живых существ.

Посмотреть концерт можно будет на ютьюб-канале «Муз-ТВ» и в сообществе Lookport в соцсети «ВКонтакте». А поддержать инициативу АНТКОМ по созданию охраняемых районов в Восточной Антарктике — в петиции.