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Джесс Глинн, «Мумий Тролль» и «Моя Мишель» выступят на концерте, посвященном защите Антарктики

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:58

Российские и зарубежные музыканты 16 сентября в 20.00 примут участие в XR-концерте «Антарктика только одна» («OnlyOneAntarctica»), который призван привлечь внимание к проблеме защиты региона. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Группы «Мумий Тролль» и «Моя Мишель», Дмитрий Маликов, Шура Би-2, Максим Свобода, британские артисты Джесс Глинн и Джулиан Перретта, а также чилийский артист Джо Васконселлос выступят на фоне антарктических льдов.

С помощью своей музыки они поддержат Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) — она занимается защитой Южного океана от климатических изменений и следующего за ними таяния льдов и гибели живых существ.

Посмотреть концерт можно будет на ютьюб-канале «Муз-ТВ» и в сообществе Lookport в соцсети «ВКонтакте». А поддержать инициативу АНТКОМ по созданию охраняемых районов в Восточной Антарктике — в петиции.

«Я вырос у Японского моря и мне всегда казалось, что в океане намного больше искренности и жизни, чем на суше, на той суше, которую мы сапиенсы научились лишь ковырять в поисках иногда совершенного ненужных нам богатств, которых мы даже не знаем как перераспределить. Что мы хорошо научились, так это не видеть собственных берегов. Сейчас самое время создавать охраняемые зоны в океане и на суше, сохранять их первозданный вид, чтобы планета была готова поделиться своими прелестями с будущими поколениями»
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