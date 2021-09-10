Расизм, абьюз и прощание с любимым: важные темы, которые поднимались в мультфильмах Disney

Издание BuzzFeed спросило у пользователей, какие действительно важные вопросы поднимались в мультфильмах Disney. Детские и простые на первый взгляд картины могут действительно помочь — справиться с утратой, обрести психологическое равновесие и найти силы двигаться дальше, — причем не только детям. «Зверополис» Весь мультфильм — это большая метафора, которая исследует темы расизма, стереотипов, микроагрессии и дискриминации. Современный город, населенный животными, существует по человеческим законам: есть элитные районы и гетто, власть, преступники и стражи порядка. Основной опасностью жителей Зверополиса стали хищники, которые могут вновь стать свирепыми после долгих лет спокойствия. Главный герой Ник — лиса, поэтому он постоянно сталкивается со стереотипами о хитрости и лицемерии. «„Зверополис“ раскрывает все виды проблем в 90-минутном детском фильме», — u/jennaclairej и u/laauuren-a.

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«Холодное сердце-2» Одна из главных героинь Анна узнала жестокую историю королевства Эренделл, потеряла свою сестру и лучшего друга, буквально оказавшись на дне. Однако она продолжала идти вперед шаг за шагом, даже осознавая, как это будет нелегко. «Самое приятное было то, что она снова поднялась, все еще осознавая, как плохо себя чувствует. Это отличный пример как для детей, так и для взрослых!» — u/lexir4a0536427.

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«Город героев» Переживания Хиро из‑за смерти своего брата — это история самых разных стадий принятия, поступков и решений. Несмотря на отрицания, гнев и злобу, рядом с Хиро всегда находились его друзья, которые разделили горе и помогли справиться с ним. Эта история показывает, что не существует единственного правильного способа исцелить потерю любимого человека. «Хиро по-прежнему оплакивал своего брата — все оплакивали, — но он принял и преодолел это, а не просто забыл, и это важное послание», — u/mefirippis.

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«Рапунцель» В мультфильме «Рапунцель» исследуются токсичные абьюзивные отношения главной героини и матушки Готель. Женщина манипулирует ребенком, пытается воздействовать на ее эмоции, а иногда доходит и до насилия. «Рапунцель была буквально заперта в этой башне, и всю свою жизнь ее заставляли верить в то, чего не существует», — u/jen528.

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«Корпорация монстров» Салли должен был отпустить Бу, потому что их совместная работа закончилась, а ее пребывание в корпорации монстров могло быть опасным. Мультфильм доказывает, что иногда приходится прощаться с теми, кого любишь. «Сцена, где Салли прощается с Бу, разбивает мне сердце», — u/j4932b.

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«История игрушек-2» В предыстории Джесси рассказывается, как ее бросил хозяин — это разрушило весь ее мир. Но даже печальное расставание не лишило ее способности вновь дарить или получать любовь. «Вся эта сцена была душераздирающей, но в конечном итоге она смогла снова открыться людям», — u/richardm40.

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«Тайна Коко» Весь мультфильм готовил Мигеля к смерти бабушки и показал, что важно сосредоточиться на праздновании, посвященном жизни любимого человека, после его смерти, а не просто оплакивании печали. «Для меня было важно услышать фразу о том, что мама Коко ничего не помнит, но что людям по-прежнему нравится с ней разговаривать. Когда я была младше, у моей прабабушки было слабоумие. Я всегда боялась навещать родственников в больнице и в домах престарелых и никогда не знала, что им сказать. Но я действительно считаю, что этот фильм поможет детям, которые находятся в подобных ситуациях и могут переживать, что не понимают происходящего», — u/amandaj415.

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«Головоломка» Создатели «Головоломки» раскрыли депрессию Райли как реальную проблему, не вешая на нее ярлыки просто беспокойного ребенка. Она действительно не могла чувствовать другие эмоции и радоваться жизни. «Они также отлично показали, как Райли чувствовала себя, через ее гардероб: по мере развития сюжета ее одежда становилась все более и более лишенной цвета», — u/jennies478.