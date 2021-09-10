Жан-Поля Бельмондо отправили в последний путь под музыку из «Профессионала»

В последний путь актера проводили на площади Дворца инвалидов под знаменитую мелодию Эннио Морриконе «Chi mai» из фильма «Профессионал» и несмолкаемый гул аплодисментов. Присутствующие не могли сдержать слез.

9 августа в Париже прошло прощание с французским актером с Жан-Полем Бельмондо. Видео с церемонии опубликовал местный телеканал BFMTV.

На мероприятии находились более тысячи человек, включая президента Эмманюэля Макрона, его супругу Брижитт и премьер-министра Жана Кастекса. Попрощаться также пришли французские артисты и актеры — Патрик Брюэль, Жан Дюжарден, Гийом Кане и Жиль Леллуш.

«Мы любили Жан-Поля Бельмондо, потому что он был похож на нас», — сказал Макрон.

Актер скончался 6 сентября в возрасте 88 лет. Он получил всемирную известность благодаря роли в фильме Жан-Люка Годара 1959 года «На последнем дыхании», а одной из самых запоминающихся его работ стала лента Жоржа Лотнера «Профессионал». В ней Бельмондо сыграл секретного агента, которому поручили убить президента вымышленной африканской страны.

В 2015 году актер заявил о завершении карьеры, а уже на следующий год ему вручили «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф.